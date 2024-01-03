Китайские JMC теперь сходят с конвейера «Автотора» без эмблем

Как сообщает Telegram-канал «Автопоток», с грузовых автомобилей марки эмблемы полностью пропали, а на пикапах JMC их все же можно различить: на верхней части решетки радиатора остался едва различимый контур, а в салоне на ступице руля — хромированная надпись.
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