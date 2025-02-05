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"Она сама хотела": цыгане украли 13-летнюю девочку прямо у школы

"Она сама хотела": цыгане украли 13-летнюю девочку прямо у школы

Русский компас Фото: соцчети; скрин видео уличной камеры наблюдения. Семиклассницу подкараулили возле учебного заведения, затолкали в машину и увезли.

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Комментарии
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АЗ
Александр Злыднев
Да звиздец, просто. Надо законы ужесточать. Скоро совсем в средневековье скатимся с этой &quot;добротой&quot; ко всем.
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5 час.
РенГен
Наши цыгане. Хорошо хоть нашли
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4 час.
АЛ
Александр Лагуткин
За воровство детей этих дикарей отстреливать нужно.
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2 час.
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