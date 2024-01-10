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ТАСС: два полковника ФСБ признали вину по делу о взятке в 20 млн рублей

ТАСС: два полковника ФСБ признали вину по делу о взятке в 20 млн рублей

Военное следствие предъявило обвинение двум высокопоставленным силовикам из ФСБ, которых подозревают в получении взяток размером около 20 миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

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