Жилье в центре региона по-прежнему куда дороже, чем на его периферии

По данным «Домклик», на рынке вторичной недвижимости большинства крупнейших регионов страны ценовой разрыв между центром и периферией сокращается, хотя все еще остается существенным и колеблется в диапазоне от 18% до 64%.
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