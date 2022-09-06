Россиянка в 57 лет повела ребенка в первый класс

История Татьяны из Ростовской области напомнила бы вымышленный сериал, если бы не была реальностью. Особенности её судьбы стали известны благодаря маленькому сыну, который в свои семь лет отправился в школу, как положено всем мальчикам его возраста.
История Татьяны из Ростовской области напомнила бы вымышленный сериал, если бы не была реальностью. Особенности её судьбы стали известны благодаря маленькому сыну, который в свои семь лет отправился в школу, как положено всем мальчикам его возраста.
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