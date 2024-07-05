Оборонное производство Индии достигло нового максимума

Самый высокий за всю историю объем местного оборонного производства в 2023-24 финансовом году зафиксировало министерство обороны Индии, 5 июля заявил глава ведомства Раджнатх Сингх в соцсети X, сообщает Hindustan Times.
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