Сергунина рассказала о новом онлайн-проекте о торговой отрасли Москвы

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко В новом спецпроекте "Московская торговля" на портале mos.ru собрана информация о столичных гастрономических пространствах, ярмарках и фестивалях, мерах поддержки бизнеса, сообщила заммэра Наталья Сергунина.
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