Санкции против России вышли боком для японцев, претендовавших на Курилы

Японские рыбаки оказались в сложной ситуации из-за действий собственных властей, поскольку теперь они не могут заниматься промыслом в привычных местахЯпония окончательно теряет надежду на все претензии, касательные Южных Курил.
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