«Хамка и редкостная хабалка!»: Юлия Барановская возмутила публику издевательствами над больным человеком

Телеведущая Юлия Барановская угодила в скандал в эфире шоу «Мужское / Женское» на Первом канале. Зрители резко осудили знаменитость за ее грубое поведение и унижения героя в комментариях к новому выпуску программы на Rutube.
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