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Мода и Шоу-бизнес

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«Хамка и редкостная хабалка!»: Юлия Барановская возмутила публику издевательствами над больным человеком

«Хамка и редкостная хабалка!»: Юлия Барановская возмутила публику издевательствами над больным человеком

Телеведущая Юлия Барановская угодила в скандал в эфире шоу «Мужское / Женское» на Первом канале. Зрители резко осудили знаменитость за ее грубое поведение и унижения героя в комментариях к новому выпуску программы на Rutube.

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Комментарии
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Иван Иванов
Я вообще не понимаю, как, аморальные ведущие этого шоу, могут осуждать людей.Гордон имел пять жён и не с одной не живёт,Барановская имеет двоих детей, не разу, не побывав замужем,так ветром надуло.Не понимаю участников выносящих свое грязное белье на суд людской,думают им помогут.Да над Вами посмеются в лучшем случае.
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