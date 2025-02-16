«Хамка и редкостная хабалка!»: Юлия Барановская возмутила публику издевательствами над больным человеком

ИИ

Иван Иванов

Я вообще не понимаю, как, аморальные ведущие этого шоу, могут осуждать людей.Гордон имел пять жён и не с одной не живёт,Барановская имеет двоих детей, не разу, не побывав замужем,так ветром надуло.Не понимаю участников выносящих свое грязное белье на суд людской,думают им помогут.Да над Вами посмеются в лучшем случае.