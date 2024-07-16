Долгая дорога к морю: уже с раннего утра трасса М 4 на Кубани встала в более чем 30-километровых пробках

Долгая дорога к морю: уже с раннего утра трасса М 4 на Кубани встала в более чем 30-километровых пробкахТрасса М 4 сегодня уже с 4 утра почти полностью парализована на 34-километровом участке от Горячего Ключа до поселка Молдовановка.
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