Долгая дорога к морю: уже с раннего утра трасса М 4 на Кубани встала в более чем 30-километровых пробках

Долгая дорога к морю: уже с раннего утра трасса М 4 на Кубани встала в более чем 30-километровых пробкахТрасса М 4 сегодня уже с 4 утра почти полностью парализована на 34-километровом участке от Горячего Ключа до поселка Молдовановка.