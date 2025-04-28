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Царьград

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Названа причина смерти актера Джина Хэкмена - что показало вскрытие

Названа причина смерти актера Джина Хэкмена - что показало вскрытие

Сердце актера Джина Хэкмена не выдержало: опубликован отчет о смерти актера.Американский актер Джин Хэкмен ушел из жизни из-за тяжелых сердечных заболеваний — это подтвердила официальная экспертиза, опубликованная Fox News.

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