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Царьград

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Тахографы помогут контролировать график водителей с 1 сентября

Тахографы помогут контролировать график водителей с 1 сентября

С 1 сентября приказ Минтранса вводит новые нормы для водителей. Президент "не Водители России" Олег Торош подчеркнул, что тахографы станут ключевым элементом контроля рабочего времени и отдыха дальнобойщиков, водителей автобусов и таксистов.

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