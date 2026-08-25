Тахографы помогут контролировать график водителей с 1 сентября

С 1 сентября приказ Минтранса вводит новые нормы для водителей. Президент "не Водители России" Олег Торош подчеркнул, что тахографы станут ключевым элементом контроля рабочего времени и отдыха дальнобойщиков, водителей автобусов и таксистов.