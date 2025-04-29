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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Панарин о том, ждет ли решения по допуску России до Олимпиады: «Конечно. Я ни на одной не был, мне очень хочется этого. Это одна из мечт»

– Меньше года до Олимпийских игр. Ждете решения по допуску российской сборной? – Конечно. Так получилось, что я не был ни на одной Олимпиаде.

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