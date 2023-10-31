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Депутат Верховной Рады: Американский законопроект по отправке помощи Израилю негативно отразится на Украине

Депутат Верховной Рады: Американский законопроект по отправке помощи Израилю негативно отразится на Украине

Как и обещал новоиспеченный спикер конгресса США Майк Джонсон, в Палату представителей подан на рассмотрение законопроект о выделении экстренной дополнительной помощи Израилю в размере 14,3 млрд долларов отдельно от Украины.

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