Депутат Верховной Рады: Американский законопроект по отправке помощи Израилю негативно отразится на Украине

Как и обещал новоиспеченный спикер конгресса США Майк Джонсон, в Палату представителей подан на рассмотрение законопроект о выделении экстренной дополнительной помощи Израилю в размере 14,3 млрд долларов отдельно от Украины.
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