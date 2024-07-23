Новая модель криптогеймигна T2E увеличила число пользователей Telegram до 950 млн

Павлу Дурову неожиданно повезло с популяризацией криптоигр в Telegram. Выбранная проектами, использующими блокчейн TON новой модели GameFI обеспечил неимоверно стремительный рост числа пользователей мессенджера о 950 млн, который не смогли дать любые другие нововведения разработчиков.