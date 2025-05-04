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В США раскрыли, как Трамп пытался обмануть Россию

В США раскрыли, как Трамп пытался обмануть Россию

Президент США Дональд Трамп пытался обмануть Россию и добиться от нее прекращения огня для заморозки конфликта, заявил американский военный аналитик и бывший морпех Брайан Берлетик в соцсети X.

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