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Лучшие анекдоты про кофе, выпуск 2

Лучшие анекдоты про кофе, выпуск 2

Горячие анекдоты, не обожгитесь! Этой ночью я плохо спал и поэтому сделал себе утренний кофе с энергетиком «Ред Булл» вместо воды.

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