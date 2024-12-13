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Иван Мезюхо: The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что Трамп предложил разместить войска Евросоюза на Украине

Иван Мезюхо: The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что Трамп предложил разместить войска Евросоюза на Украине

The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что Трамп предложил разместить войска Евросоюза на УкраинеМы не можем доподлинно утверждать, что информация, размещенная в The Wall Street Journal, истинная.

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