В Самарской области полицейские и общественники организовали для школьников познавательный мастер-класс и конкурс на знание Правил дорожного движения

В Самаре на базе учебно-спортивного центра «Автогородок», расположенного на территории парка культуры и отдыха имени Юрия Гагарина, прошло профилактическое мероприятие по безопасности дорожного движения с ребятами из «полицейского» класса школы № 12.
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