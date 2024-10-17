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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел очередное совещание по вопросам ЖКХ и ТКО

<div style="text-align:center;"></div>Глава Республики Адыгея опубликовал на своей странице: "На совещании с коллегами обсудили актуальные вопросы поддержания в надлежащем состоянии общественных и внутридомовых территорий, сферы ЖКХ.

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