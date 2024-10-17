Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел очередное совещание по вопросам ЖКХ и ТКО

<div style="text-align:center;"></div>Глава Республики Адыгея опубликовал на своей странице: "На совещании с коллегами обсудили актуальные вопросы поддержания в надлежащем состоянии общественных и внутридомовых территорий, сферы ЖКХ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)