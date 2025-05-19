Стармер, Макрон, Мерц и Мелони обсудили с Трампом украинское урегулирование

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в воскресенье провёл телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и премьер-министром Италии Джорджей Мелони.
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