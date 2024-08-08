В Германии призвали к диалогу с Россией и прекращению помощи Украине: обострение общественных и политических настроений Ольга ВайленкоНедавние события в Германии подчеркивают растущее общественное и политическое недовольство по поводу внешнеполитического курса страны.
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