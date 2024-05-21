Стали известны подробности гибели сгоревшего заживо в машине пермяка

Его сын утверждал, что мужчину убили.Расследование гибели 33-летнего жителя Краснокамска завершено. Инцидент произошел в феврале 2023 года, его тело было обнаружено в полностью сгоревшем автомобиле на территории поселка Ласьва.
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