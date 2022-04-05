Журналист ESPN: «Дерозан чувствовал, что у «Лейкерс» не было четкого видения»

Журналист ESPN Ом Енмисук поделился информацией относительно переговоров между «Лейкерс» и Демаром Дерозаном перед началом нынешнего сезона.

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