Меган Фокс рассказала ещё об одной неудачной беременности

Меган Фокс призналась, что пережила ещё одну неудачную беременность — на этот раз внематочную. В беседе с PageSix актриса призналась, что у неё много тайн, о которых она боится рассказывать миру — при этом, по её словам, в её жизни было много тяжёлых моментов.