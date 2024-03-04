Писториус отказался спекулировать о возможных отставках из-за утечки разговора

Министр обороны Германии Борис Писториус 3 марта в ходе специальной пресс-конференции заявил, что не будет спекулировать на тему возможных отставок причастных на фоне публикации разговора высокопоставленных немецких офицеров, которые проводили обсуждения плана нападения на Крымский мост с применением ракет Taurus.