Как я готовлю свой автомобиль к весне после суровой зимы

Каждый год, когда первые лучи солнца начинают настойчиво пробиваться сквозь свинцовые тучи, а воздух наполняется запахом талой воды, я ловлю себя на мысли, что автомобиль — это не просто средство передвижения, а живой организм, требующий особого внимания.