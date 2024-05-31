MSI GE70 2PL ремонт после ремонта

﻿﻿Всем привет! Работаю мастером по ремонту ноутбуков в сервисном центре в городе Вологда. Иногда в сервисных центрах, когда не могут отремонтировать самостоятельно, нам отдают ноутбуки на аутсорсе из других сервисных агентств.