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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейлен Браун обновил личный рекорд сезона по очкам в проигранном матче с «Денвером»

Джейлен Браун обновил личный рекорд сезона по очкам в проигранном матче с «Денвером»

В матче против «Денвера» (109:115) на счету форварда «Бостона» 41 очко при 16 из 29 с игры и 7 из 14 с линии.

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