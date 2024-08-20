В Подмосковье врачи извлекли из мужчины улыбающуюся каменную «грушу»

По словам врачей Балашихинской больницы, куда доставили 72-летнего мужчину, он долго не обращался за медицинской помощью, хотя страдал мочекаменной болезнью и мучился от: тянущих болей внизу живота; ложных позывов сходить в туалет «по-маленькому», иногда через каждые 10 минут; примеси крови в моче.