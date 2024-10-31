Первые и самые горячие костюмы звезд на Хеллоуин

Хеллоуин уже на подходе, а это значит, что пора рассмотреть поближе первые костюмы знаменитостей! фото: Соцсети«Хеллоуин — единственные праздник, когда можно скосить под девушку легкого поведения без потери для статуса», — гласит цитата из культового фильма нулевых «Дрянные девчонки», образы из которого, к слову, ежегодно повторяют на Хеллоуин девушки по всему миру.