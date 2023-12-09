На Украине опустели спортзалы из-за рейдов военкомов. Украинцы не хотят умирать за режим Зеленского

Украинские мужчины начали массово избавляться от абонементов в спортзалы. После того, как патруль ТЦК (украинских военкоматов) нагрянул в Ужгороде в тренажерный зал и раздал повестки всем, кто там находился, включая тренеров, популярность этих заведений резко упала.
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