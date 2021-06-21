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«Червям» - парады Победы, не нужны…

«Червям» - парады Победы, не нужны…

Удивительно, как после дождей черви пробираются сквозь плотный московский асфальт на свет. Они находят невидимые человеческому глазу трещины и щели, проскальзывают, извиваются и выползают наружу, чтобы напомнить о своей подземной и червивой жизни.

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Наиль Бакиров
Если мне противно смотреть "Дом-2" , я переключаю канал , противно одно , что кому то нравится эта бестолковка . На червей , глистов , тараканов , тоже не стоит обращать внимания , мало ли какая хрень попадёт мне под каблук - раздавил и шагай дальше !!!
кормчий
Согласен с предыдущим - давить этих червей ,давить !
Алексей Сафронов
При всей суровой словесной обличительности этих мерзавцев, самым бы лучшим было вообще ни где не вспоминать о них... Неужели, вот эти нечистоты, достойны хоть доли всеобщего внимания?!
Наиль Бакиров
Вся эта мерзость пытается привлечь к себе внимание скандальными деяниями , хотя по факту , многие из них - ноль ( Собчак , тому яркий пример) . Вывод , полный игнор , или как я уже написал : " ... мало ли какая хрень попадёт мне под каблук - раздавил и шагай дальше "
Томара Тычкова
А что еще можно ожидать от дементного маразматика гозмана и бездарного шута макревича? Жаль, что урода гозмана не распознали еще 50 лет назад, когда присваивали ему звание профессора, когда он спрятав свои человеконенавистнические взгляды клялся честно служить России, не предавая ее, а потом, получив желаемое, начал гадить стране, воспитывая среди молодых ненависть к России и ее гражданам. Представляете, сколько судеб он искалечил? Пора уже этого предателя судить за измену Родине.
Тамара Аристархова
Почему они не уезжают из этой "ненавистной" России туда, где так ВСЁ хорошо?! Зачем живут и мучаются????????????????????????
Наиль Бакиров
Для таких , это не мучение , низкосортная попытка дорваться до власти , при помощи "из вне . Отработка "импортного хлеба"...и мяса нашими(?) шакалятами Табаки .

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