"Почему Алла Борисовна - это всегда исключение?". Охлобыстин задал прямой вопрос о неприкасаемой Пугачёвой

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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Александр Ляшенко
Ублюдки,слов цензурных на них нет.По неволе вспомнишь 37год и СМЕРШ, кому то придётся всётаки делать прополкув нашем обществе.
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12 час.
Юрий Золотарев
Но ведь ВСЕ они, даже вместе собранные, это мелкая слизь на теле огромной России!! Они, их болтовня, НЕ определяют ровным счётом НИ-ЧЕ-ГО! А простые россияне быстро определили, ЧЕГО они стОят! Оселок тут - их отношение к СВО. Мерзавцы, вообразившие себя богами - и приучившие себя к мысли, что именно ОНИ владеют абсолютной истиной!
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11 час.
АМ
Александр Мишин
А может все хуже, чем вы думаете? Может такие как Песков тоже так считают как Пугачева? А может в правительстве таких много? Вот где работа для СМЕРШа!
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2 час.

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