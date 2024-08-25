"Почему Алла Борисовна - это всегда исключение?". Охлобыстин задал прямой вопрос о неприкасаемой Пугачёвой

Юрий Золотарев

Но ведь ВСЕ они, даже вместе собранные, это мелкая слизь на теле огромной России!! Они, их болтовня, НЕ определяют ровным счётом НИ-ЧЕ-ГО! А простые россияне быстро определили, ЧЕГО они стОят! Оселок тут - их отношение к СВО. Мерзавцы, вообразившие себя богами - и приучившие себя к мысли, что именно ОНИ владеют абсолютной истиной!