ФОТО: Ведяшкин Сергей/АГН "Москва" "Почему Алла Борисовна - это всегда исключение?" - Иван Охлобыстин задал прямой вопрос о неприкасаемой Пугачёвой.
"Почему Алла Борисовна - это всегда исключение?". Охлобыстин задал прямой вопрос о неприкасаемой Пугачёвой
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Ляшенко
Ублюдки,слов цензурных на них нет.По неволе вспомнишь 37год и СМЕРШ, кому то придётся всётаки делать прополкув нашем обществе.
Ответить
12 час.
Юрий Золотарев
Но ведь ВСЕ они, даже вместе собранные, это мелкая слизь на теле огромной России!! Они, их болтовня, НЕ определяют ровным счётом НИ-ЧЕ-ГО! А простые россияне быстро определили, ЧЕГО они стОят! Оселок тут - их отношение к СВО. Мерзавцы, вообразившие себя богами - и приучившие себя к мысли, что именно ОНИ владеют абсолютной истиной!
Ответить
11 час.
АМ
Александр Мишин
А может все хуже, чем вы думаете? Может такие как Песков тоже так считают как Пугачева? А может в правительстве таких много? Вот где работа для СМЕРШа!
Ответить
2 час.
Свежие комментарии