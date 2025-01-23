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Философ Дугин: Россия и США нанесли двойной удар по глобалистам

Философ Дугин: Россия и США нанесли двойной удар по глобалистам

Россия и США нанесли по глобалистам двойной удар: Москва начала строительство многополярного мира, а американский президент Дональд Трамп «выбил табуретку» из-под глобалистов в лице премьера Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.

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