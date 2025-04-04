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Царьград

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Чаевые или "сервисный сбор": юрист объяснил права посетителей кафе и ресторанов

Чаевые или "сервисный сбор": юрист объяснил права посетителей кафе и ресторанов

Клиент ресторана вправе потребовать исключения из счёта "сервисного сбора".В соответствии с действующими нормами законодательства о защите прав потребителей в России, оставление чаевых является добровольным действием клиента и не может быть навязано персоналом ресторана.

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