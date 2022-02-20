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Зеленский предложил Путину провести переговоры

Зеленский предложил Путину провести переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз предложил президенту РФ Владимиру Путину сесть за стол переговоров.

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