В Краснодаре перед судом предстанет 39-летний мужчина, забивший до смерти гражданскую жену

В Краснодаре перед судом предстанет 39-летний мужчина, забивший до смерти гражданскую женуСКР по Краснодарскому краю в столице региона завершено расследование уголовного дела против мужчины, в пьяном виде до смерти забившего свою гражданскую супругу.