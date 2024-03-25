В Краснодаре перед судом предстанет 39-летний мужчина, забивший до смерти гражданскую жену

В Краснодаре перед судом предстанет 39-летний мужчина, забивший до смерти гражданскую женуСКР по Краснодарскому краю в столице региона завершено расследование уголовного дела против мужчины, в пьяном виде до смерти забившего свою гражданскую супругу.
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