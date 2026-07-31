В Павлове водитель ГАЗа погиб за рулем и врезался в дерево

В Павлове 31 июля зафиксировано дорожно-транспортное происшествие, повлекшее гибель человека. Согласно данным пресс-службы УГИБДД России по Нижегородской области, в районе дома № 39 по улице Советской водитель грузового автомобиля ГАЗ, мужчина 61 года, допустил наезд на дерево.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии