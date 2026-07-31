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Царьград

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В Павлове водитель ГАЗа погиб за рулем и врезался в дерево

В Павлове водитель ГАЗа погиб за рулем и врезался в дерево

В Павлове 31 июля зафиксировано дорожно-транспортное происшествие, повлекшее гибель человека. Согласно данным пресс-службы УГИБДД России по Нижегородской области, в районе дома № 39 по улице Советской водитель грузового автомобиля ГАЗ, мужчина 61 года, допустил наезд на дерево.

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