В Павлове водитель ГАЗа погиб за рулем и врезался в дерево

В Павлове 31 июля зафиксировано дорожно-транспортное происшествие, повлекшее гибель человека. Согласно данным пресс-службы УГИБДД России по Нижегородской области, в районе дома № 39 по улице Советской водитель грузового автомобиля ГАЗ, мужчина 61 года, допустил наезд на дерево.