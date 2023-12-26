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Киев силой возвращает бойцов ВСУ на позиции на донецком направлении

Киев силой возвращает бойцов ВСУ на позиции на донецком направлении

Бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) силой возвращают на позиции на донецком направлении. Об этом на страницах своего Telegram-канала сообщил военный эксперт, подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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