Киев силой возвращает бойцов ВСУ на позиции на донецком направлении

Бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) силой возвращают на позиции на донецком направлении. Об этом на страницах своего Telegram-канала сообщил военный эксперт, подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии