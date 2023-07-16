Путин: металлургической промышленности РФ важно выходить на новые рынки

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса страны с Днем металлурга, отметив, что они достойно продолжают профессиональные традиции своих предшественников, несмотря на серьезные вызовы.
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса страны с Днем металлурга, отметив, что они достойно продолжают профессиональные традиции своих предшественников, несмотря на серьезные вызовы.
Свежие комментарии