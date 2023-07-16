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Путин: металлургической промышленности РФ важно выходить на новые рынки

Путин: металлургической промышленности РФ важно выходить на новые рынки

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса страны с Днем металлурга, отметив, что они достойно продолжают профессиональные традиции своих предшественников, несмотря на серьезные вызовы.

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Комментарии
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Максим
Нужно возрождать отечественную обрабатывающую промышленность, а металлургам осваивать ВНУТРЕННИЙ рынок. Поставка сырья за рубеж есть признак колонии, пора завязывать.
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