Бежал из Мариуполя «чуть ли не в женской одежде»: Рогов рассказал о новом командующем Объединёнными силами ВСУ Бежал из Мариуполя «чуть ли не в женской одежде»: Рогов рассказал о новом командующем Объединёнными силами ВСУМногие украинские одиозные боевики, в особенности состоящие или бывшие в националистических формированиях, очень любят бравировать на публике якобы совершенными ими военными подвигами, постоянно раздавая интервью и выступая на телевидении и в соцсетях.