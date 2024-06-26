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Военные новости ★ спецоперация

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Бежал из Мариуполя «чуть ли не в женской одежде»: Рогов рассказал о новом

Бежал из Мариуполя «чуть ли не в женской одежде»: Рогов рассказал о новом командующем Объединёнными силами ВСУ Бежал из Мариуполя «чуть ли не в женской одежде»: Рогов рассказал о новом командующем Объединёнными силами ВСУМногие украинские одиозные боевики, в особенности состоящие или бывшие в националистических формированиях, очень любят бравировать на публике якобы совершенными ими военными подвигами, постоянно раздавая интервью и выступая на телевидении и в соцсетях.

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