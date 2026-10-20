Дани Ольмо пропустит класико из-за травмы в матче с « ПСЖ ». Полузащитник «Барселоны» был заменен на 27-й минуте матча 3-гго тура общего этапа Лиги чемпионов (2:4) – вместо него на поле вышел Фермин Лопес.
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