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Дани Ольмо пропустит класико из-за травмы в матче с « ПСЖ ». Полузащитник «Барселоны» был заменен на 27-й минуте матча 3-гго тура общего этапа Лиги чемпионов (2:4) – вместо него на поле вышел Фермин Лопес.