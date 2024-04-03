Из-за обледенения контактной сети на Финляндском направлении отменены поезда

Часть поездов проследует с задержками Сегодня, 3 апреля, в 03:42 на Финляндском направлении Октябрьской железной дороги произошло образование наледи на проводах контактной сети, что привело к задержкам в движении поездов.
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