Рома Жуков задолжал алименты шестерым детям. Кроме того, у него остается нерешенным вопрос с таунхаусом, где раньше жила вся большая семья.
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