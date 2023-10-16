Внеблоковый статус Украины чрезвычайно важен для России

Путин: для России чрезвычайно важен внеблоковый статус Украины Для России чрезвычайно важен внеблоковый статус Украины, поскольку безопасность одних стран не должна строиться за счет безопасности других, заявил российский президент Владимир Путин в интервью медиакорпорации Китая, опубликованном на сайте Кремля.