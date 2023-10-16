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Закон и Порядок

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  • Владимир Соловьев
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Внеблоковый статус Украины чрезвычайно важен для России

Внеблоковый статус Украины чрезвычайно важен для России

Путин: для России чрезвычайно важен внеблоковый статус Украины Для России чрезвычайно важен внеблоковый статус Украины, поскольку безопасность одних стран не должна строиться за счет безопасности других, заявил российский президент Владимир Путин в интервью медиакорпорации Китая, опубликованном на сайте Кремля.

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