Певица Анна Седокова опубликовала свой номер телефона к премьере песни "Набери"

Певица Анна Седокова опубликовала в Instagram свой номер телефона, призвав поклонников писать ей. "Нечестно, что кто-то может мне набрать, а те, кто меня поддерживает столько лет - не могут", - призналась исполнительница.
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