Разыгран первый Кубок губернатора Хабаровского края по шахматам

Обладателем первого Кубка губернатора Хабаровского края по шахматам среди мужчин и женщин в Хабаровске стал Илья Каминский 19 октября, итоги турнира опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.
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