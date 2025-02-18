Царьград © vk.com/ inkgn/Globallookpress Эта загадочная история произошла в небольшом городке Приморского края в 1986 году.
Кремль засекретил место крушения НЛО в Приморье. Что произошло 29 января?
Комментарии
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Иван Ураганов
Ступени ракет падали видимо. Народ привык уже
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1 час.
Леонид Руси
Лежу на пляжу, и гляжу... в голубое небо... Летит, не особо высоко... большой серебристый шар, а поодаль ещё такой же... А серебристый, он же почти сливается с голубым по цвету. Скорость самолёта... Другой случай... Смотрю в звёздное небо... Ищу НЛО... И вдруг одна звезда стала расти и увеличиваться... А летит прямо на меня... Выросла до размера вишни и исчезла... Но это было в космосе...
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9 мин.
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