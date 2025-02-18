Кремль засекретил место крушения НЛО в Приморье. Что произошло 29 января?

Леонид Руси

Лежу на пляжу, и гляжу... в голубое небо... Летит, не особо высоко... большой серебристый шар, а поодаль ещё такой же... А серебристый, он же почти сливается с голубым по цвету. Скорость самолёта... Другой случай... Смотрю в звёздное небо... Ищу НЛО... И вдруг одна звезда стала расти и увеличиваться... А летит прямо на меня... Выросла до размера вишни и исчезла... Но это было в космосе...