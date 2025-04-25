В Минобороне РФ заявили, что система ПВО стран СНГ будет совершенствоваться

АЛМАТЫ, 25 апреля. /ТАСС/. Совершенствование объединенной системы противовоздушной обороны продолжится, сообщил заместитель председателя Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств — участников СНГ, начальник вооружения — заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов.
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